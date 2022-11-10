Пятно топлива устраняют в Сочинском порту

10 ноя. 15:51

Специалисты занимаются локализацией топливного пятна, найденного на поверхности акватории яхтенной марины морского торгового порта Сочи, такое сообщение опубликовал оперативный штаб Кубани в своем телеграм-канале.

На месте событий действуют представители природоохранной и транспортной прокуратуры, а также сотрудники управления Росприроднадзора. Взяты пробы воды, причины ЧП устанавливаются.

"Разлива топлива за пределами яхтенной марины не наблюдается. По поручению главы Сочи усилили мониторинг за прилегающими к порту пляжами Центрального района", - пояснили в оперштабе.