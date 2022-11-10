Коллекторов будут наказывать лишением свободы за насилие при сборе долгов

10 ноя. 15:43

Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект о лишении свободы на срок до десяти лет за насилие или угрозы его использования в коллекторской деятельности. Такое сообщение опубликовано на сайте нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, в Уголовный кодекс РФ вносится новая статья - 172.4, она предусматривает уголовную ответственность за незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности физлиц.

За такие преступления виновным может грозить штраф в размере от 300 тыс рублей до 500 тыс рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. Те же деяния, совершенные организованной группой, будут наказываться лишением свободы на срок до десяти лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что ситуации, когда коллекторы требуют вернуть долг, угрожая физическим насилием, поджогом или распространением личной информации. "Административной ответственности, которая сегодня предусмотрена статьей КоАП (за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности) в таких случаях, очевидно, недостаточно", - указал законодатель.