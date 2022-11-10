Российские сенаторы готовятся к переезду

10 ноя. 15:40

Сенаторов, которые в настоящее время трудятся на Новом Арбате, скоро перевезут в новое здание Совета Федерации, сообщил глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Он уточнил, что новое здание располагается по адресу Большая Дмитровка, д. 24, стр. 2. «В ближайшее время мы приступим к организации «переселения» сенаторов, которые размещались на Новом Арбате», – заверил Тимченко.

Далее глава комитета СФ отметил, что теперь все сенаторы теперь будут работать вместе в едином комплексе зданий, где есть все для «парламентской деятельности».