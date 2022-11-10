Десять детей отравились угарным газом за неделю в Ереване

10 ноя. 15:33

За неделю 14 случаев отравления угарным газом зарегистрировали в ереванском медцентре "Мурацан", такое сообщение распространила пресс-служба больницы.

Большая часть пострадавших - дети. Так, трое несовершеннолетних - 3, 5 и 7 лет - вместе с матерью были доставлены в больницу позапрошлой ночью. Сейчас семья уже отправилась домой.

Еще 10 случаев отравления было зарегистрировано 5 ноября, в больницу попали 7 детей и трое взрослых. Их отпустят из медцентра сегодня, передает Sputnik Армения.

Все пострадавшим была проведена баротерапия и гипербарическая оксигенация.