Лукашенко анонсировал увеличение пенсий в Беларуси

10 ноя. 15:11

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что индексация пенсий на 5% пройдет Белоруссии с 1 декабря.

"Хоть немножко, но пенсии нашим пенсионерам с 1 декабря на 5-6% увеличим. Хотя должен сказать, если считать макроэкономически в среднем, как это делается во всем мире, пенсионеры не должны на нас обижаться в связи с небольшим повышением пенсии", - сказал он.

Далее Лукашенко отметил, что Фонд социальной защиты населения "вроде бы неплохо работает в этом году". "С неким даже профицитом. Но что нам, накапливать эти деньги, складывать в кубышку, особенно сейчас? Поэтому я уже подписал указ об увеличении [пенсий]", - сказал Лукашенко.

В этой связи белорусский лидер напомнил, что в этом году пенсии уже повышали дважды - в марте и в августе.