Набиуллина не хочет "искать дно" в российской экономике

10 ноя. 15:09

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина призналась, что не любит "искать дно", в том числе если это касается российской экономики. Об этом она сказала в ходе дискуссии на форуме Finopolis в ответ на вопрос, прошла ли экономика в РФ пик спада.

"Я так не люблю искать дно в любых вопросах... Я и раньше говорила и сейчас говорю, что на любое ухудшение финансовой ситуации мы должны просто ускорить свою собственную структурную трансформацию", - цитирует главу регулятора ТАСС.

Напомним, ранее в ходе выступления в Государственной думе Набиуллина предупредила, что ситуация в мировой экономике и баланс рисков за последнее время сместились в направлении более "жесткого" сценария.