Ради газа Ливан хочет делимитировать морскую границу с Сирией

Ливан намерен провести переговоры о демаркации своей морской границы с Сирией, чтобы начать морскую добычу газа после достижения аналогичного соглашения с Израилем. Как отмечает Arab News, хотя страны технически остаются в состоянии войны, в прошлом месяце при посредничестве США Израиль и Ливан заключили соглашение о морской границе, которое потенциально откроет прибыльные морские газовые месторождения.

На данный момент Бейрут хочет определить свои морские границы с Сирией на севере и с Кипром на западе, чтобы укрепить свои права на морские месторождения.

"Правительство Ливана должно напрямую и публично взаимодействовать с сирийским правительством, а также официально демаркировать наши морские границы, - сказал советник ливанского президента Элиас Бу Сааб. - Любое будущее правительство должно взять на себя эту задачу и поставить интересы Ливана на первое место, не принимая во внимание региональные политические конфликты".

Сирия, которая когда-то контролировала дела Ливана, неоднократно отказывалась делимитировать сухопутные и морские границы со своим соседом. По словам Бу Сааба, спорная морская территория между Ливаном и Сирией составляет "возможно, более 800 квадратных километров". Она может быть "больше, чем спорная территория с Израилем".

Бу Сааб также отметил, что Ливан не может начать разведку газа в северной части вод у своего средиземноморского побережья без разрешения пограничного спора с Сирией. Ливану также необходимо соглашение с Сирией, чтобы иметь возможность отслеживать свою исключительную экономическую зону (ИЭЗ) с Кипром.

В конце октября канцелярия ливанского президента объявила, что делегация Ливана отправится в Дамаск для обсуждения этого вопроса, но поездка не состоялась. Посол Сирии в Бейруте Али Абдель Карим заявил о "путанице" вокруг даты. Но приближенный к уходящему президенту Мишелю Ауну вице-спикер парламента Бу Сааб сказал, что у Сирии есть "требования и оговорки".

Ливан делают ставку на потенциальные доходы от морских энергетических запасов страны, чтобы попытаться оживить свою разрушенную экономику, которая с 2019 года находится в кризисе.