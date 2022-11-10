Лавров проведет в Индонезии ряд встреч

10 ноя. 14:50

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе саммита G20 проведет ряд двусторонних встреч, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она напомнила, что Лавров возглавит российскую делегацию на саммите "Большой двадцатки".

"15-16 ноября на острове Бали состоится 17-й саммит "Группы двадцати". Россия будет представлена делегацией во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который примет участие в планарных заседаниях и проведет ряд двусторонних встреч на полях мероприятия", - цитирует ее РИА Новости.