РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Лавров проведет в Индонезии ряд встреч

Лавров проведет в Индонезии ряд встреч

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе саммита G20 проведет ряд двусторонних встреч, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она напомнила, что Лавров возглавит российскую делегацию на саммите "Большой двадцатки".

"15-16 ноября на острове Бали состоится 17-й саммит "Группы двадцати". Россия будет представлена делегацией во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который примет участие в планарных заседаниях и проведет ряд двусторонних встреч на полях мероприятия", - цитирует ее РИА Новости.

645 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version