Фильм "Шуша, ты свободна!" показали на ВДНХ

10 ноя. 14:51

В Москве в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ состоялся закрытый показ фильма, основанного на реальных событиях, "Шуша, ты свободна!". Показ был посвящен Дню победы Азербайджана в Карабахской войне и Дню государственного флага. В фильме демонстрируются элементы Шушинской операции - одной из самых ярких страниц современной военной истории, представлены интервью с азербайджанскими солдатами и офицерами - участниками операции, эксклюзивные кадры, снятые в ходе боев за Шушу.