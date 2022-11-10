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Фильм "Шуша, ты свободна!" показали на ВДНХ

В Москве в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ состоялся закрытый показ фильма, основанного на реальных событиях, "Шуша, ты свободна!". Показ был посвящен Дню победы Азербайджана в Карабахской войне и Дню государственного флага. В фильме демонстрируются элементы Шушинской операции - одной из самых ярких страниц современной военной истории, представлены интервью с азербайджанскими солдатами и офицерами - участниками операции, эксклюзивные кадры, снятые в ходе боев за Шушу.

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