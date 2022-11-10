Российские пенсионеры массово осваивают TikTok

10 ноя. 14:34

Уход российской молодежи с платформы TikTok обрел новых пользователей в лице бабушек и дедушек, сообщает пресс-служба телефонной компании МегаФон.

С начала года на платформе мобильный трафик пользователей старше 55 лет вырос более чем в два раза. Пользователи 36-54 лет тоже проявили не столь значительный интерес. В целом же, доля взрослых пользователей TikTok выросла с 23% в январе до 32% в октябре.

Помимо этого, другие социальные сети также прибавили активных пользователей пожилого возраста, однако там трафик увеличился во всех возрастных группах.

Стоит добавить, что молодежь активно уходит из TikTok. Мобильный трафик пользователей 14-20 лет упал на треть, показатели аудитории 21-35 лет уменьшились на 45%. Активность снизилась весной после запрета на загрузку новых видео.