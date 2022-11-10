Ушла из жизни первая ведущая грузинского телевидения Лия Микадзе

10 ноя. 14:34

В Грузии в возрасте 86 лет ушла из жизни первый диктор грузинского телевидения Лия Микадзе.

Лия Микадзе родилась 3 мая 1936 года в Тбилиси, в 1954 году поступила в театральный университет имени Шота Руставели.

Микадзе работала на телевидении со дня его открытия – с 30 декабря 1956 года. В 2013 году в связи с 57-летним юбилеем грузинского телевидения Первый канал Грузии открыл в парке Мтацминда, неподалеку от тбилисской башни, почетную звезду первым ведущим телевидения Грузии – Лии Микадзе, Джульетте Вашакмадзе и Александру Мачавариани, напоминает Sputnik Грузия.