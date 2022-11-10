Россияне стали есть на четверть больше сыра

10 ноя. 14:32

Сыр оказался наиболее динамично растущим сегментом потребления в РФ за последние пять лет, рассказал гендиректор "Национального союза производителей молока" (Союзмолоко) Артем Белов в ходе III съезда Сибирского союза производителей и переработчиков молока в рамках Новосибирского агрофорума.

"Если говорить о перспективе - это, наверное, один из самых интересных рынков. У нас очень низкий уровень потребления, порядка 5 кг в год на душу населения против в среднем 15 кг в Европе", - цитирует его "Интерфакс".

Белов отметил, что за последние россияне за пять лет стали употреблять на 26% сыра больше, чем раньше.

Кроме того, за последние восемь лет производство товарного молока увеличилось почти на 5 млн т, 3,2 млн т из них было переработано в сыры.

На фоне роста популярности сыров снижается интерес к кисломолочной продукции, указал гендиректор Союзмолока, сообщив, что сильнее всего просел кефир.