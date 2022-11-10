РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Россияне стали есть на четверть больше сыра

Россияне стали есть на четверть больше сыра

Сыр оказался наиболее динамично растущим сегментом потребления в РФ за последние пять лет, рассказал гендиректор "Национального союза производителей молока" (Союзмолоко) Артем Белов в ходе III съезда Сибирского союза производителей и переработчиков молока в рамках Новосибирского агрофорума.

"Если говорить о перспективе - это, наверное, один из самых интересных рынков. У нас очень низкий уровень потребления, порядка 5 кг в год на душу населения против в среднем 15 кг в Европе", - цитирует его "Интерфакс".

Белов отметил, что за последние россияне за пять лет стали употреблять на 26% сыра больше, чем раньше.

Кроме того, за последние восемь лет производство товарного молока увеличилось почти на 5 млн т, 3,2 млн т из них было переработано в сыры.

На фоне роста популярности сыров снижается интерес к кисломолочной продукции, указал гендиректор Союзмолока, сообщив, что сильнее всего просел кефир.

885 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version