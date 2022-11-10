Партия "Религиозный сионизм"  рекомендовала  Нетаньяху в премьеры Израиля

10 ноя. 14:17

Израильская партия "Религиозный сионизм", которая заняла третье место на выборах в Кнессет (парламент) 1 ноября, официально рекомендовала в четверг президенту страны Ицхаку Герцогу кандидатуру Биньямина Нетаньяху на пост главы нового правительства Израиля.

Партия стала четвертой политической силой, рекомендовавшей назначить Нетаньяху на пост премьера. Ранее в четверг эту же кандидатуру поддержали на встрече с Герцогом делегаты от партии "Объединенный иудаизм Торы". Днем ранее на консультациях у президента назначить премьером Нетаньяху рекомендовали представители партий "Ликуд", лидером которой является политик, и ШАС.