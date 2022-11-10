В годовщину капитуляции Армения объявила Азербайджану "дипломатический реванш" 

Сегодняшнее выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства стало, по сути, объявлением "дипломатического реванша" Азербайджану: в своей речи Пашинян сообщил о полном пересмотре Ереваном всех предыдущих договоренностей, включая и Трехстороннее заявление от 9-10 ноября 2020 года, являющегося актом капитуляции Армении в Карабахской войне. И это спустя всего два дня после встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне и спустя 10 дней после трехсторонней встречи президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в Сочи.

Заявления Никола Пашиняна свидетельствуют о том, что в отсутствие давления на Ереван со стороны международных посредников армянское руководство вернулось к традиционной стратегии "лги, потому что никто проверять не будет" с целью затягивания послевоенного урегулирования отношений на неопределенно долгий срок. Пашинян придумал вину Азербайджана по каждому пункту двусторонних договоренностей, которые как раз Армения и не выполняет, и переврал согласованные документы не только в удобном Ереване виде, но даже в фантастическом ключе.

В частности, он заявил, что Армения не брала на себя обязательства по строительству новых дорог между Зангиланским районом и Нахчываном. Таким образом Никол Пашинян отверг 9-й пункт Трехстороннего заявления России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года, под которым стоит его подпись. Напомним, в этом пункте сказано: "Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана".

На территории Армении между Зангиланским районом и Нахчываном на данный момент никаких дорог нет. Следовательно, чтобы выполнить обязательство об организации беспрепятственного движения граждан, транспорта и грузов по этому маршруту, Ереван обязан такую дорогу построить – причем контролировать ее должны не армянские власти, как настаивает Пашинян, а российские пограничники. Последнее предложение пункта прямо обязывает Ереван согласовать эти новые транспортные коммуникации, без которых беспрепятственное движение не организовать. Но Никол Пашинян заявил сегодня, что этот пункт с точки зрения Армении более недействителен, дорогу через Мегри республика строить не станет.

Еще большей ложью стали заявления армянского премьер-министра по российским миротворцам: Никол Пашинян объявил, что, по мнению Еревана, РМК дислоцируется в Карабахском экономическом районе Азербайджана "бессрочно". Это отказ Армении уже от 4-го пункта того же Трехстороннего заявления, где сказано: "Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет". Здесь Пашинян попросту выдает желаемое Ереваном за действительное. Полномочиями продлевать срок миссии РМК на территории Азербайджана он не обладает, решение будет принимать Баку, и потому сейчас армянский премьер требует заменить согласованный 4-й пункт.

Данное требование говорит о нежелании Еревана закрывать сепаратистский проект в Карабахе и стремлении сохранить его чужими (российскими) руками, поскольку у самой Армении таких возможностей нет. Судя по другим сегодняшним словам Пашиняна, армянское руководство намерено вновь поставить в фокус своего подхода к послевоенному армяно-азербайджанскому урегулированию тему Карабаха, чтобы заблокировать все другие направления. Дело в том, что вопросы интеграции карабахских армян в азербайджанское общество и государство являются внутренней темой Азербайджана и не имеет никакого отношения к тематике нормализации контактов Баку и Еревана. Перспектив, что Азербайджан согласится обсуждать Карабах с Арменией, нет – потому-то Никол Пашинян и настаивает на этом.

В частности, сюда идет третья ложь – уже привычное заявление, что в зоне временного размещения российских миротворцев "у Армении нет войск", а остающиеся там незаконные вооруженные формирования являются "армией обороны" карабахских сепаратистов. Никол Пашинян опять пытается представить своих марионеток в Ханкенди как некий "субъект", у которого могут быть собственные атрибуты. Отсюда и его призывы к Баку "вести диалог с карабахскими армянами на международных площадках", и предложение создать "демилитаризованную зону" в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Баку нет нужды говорить с собственными гражданами через неких посредников, и только Баку может решать, где на территории Азербайджанской Республики размещается ее армия – но Пашинян все равно изображает сепаратистов как нечто отдельное от Азербайджана.

Лживость слов об отсутствии армянских военных в Ханкенди и вокруг него очевидна: каждый член сепаратистского проекта в Карабахе имеет гражданство Республики Армения. Ереван два года завозит в зону временного размещения российских миротворцев свои войска, и местные НВФ пусть неофициально, но являются частью ВС РА. Предложение Никола Пашиняна направить иностранную наблюдательную миссию в Карабахский экономический район для доказательства отсутствия там военнослужащих из Армении является банальной уловкой, чтобы разместить в Азербайджане помимо РМК еще и европейский контингент. И это тоже намеренно бесплодная инициатива для создания фейковой повестки армяно-азербадйжанского урегулирования.

Врал сегодня Никол Пашинян и о другом, например, о "братских чувствах" между Арменией и "десятками исламских стран". Единственная мусульманская страна, которая относится к Армении хоть немного позитивно, – это Иран. Ближний Восток к Еревану безразличен, Средняя Азия скорее терпит его как соседа по постсоветскому пространству, а, скажем, Пакистан вовсе не признает независимость Армении. Врал он и по теме нормализации отношений с Турцией, и по трансграничным обстрелам позиции Азербайджана, и по статистике пропавших без вести. Речь Никола Пашиняна, видимо, была приурочена ко второй годовщине его подписи под капитуляцией Армении в Карабахской войне. Рост интереса посредников к нормализации отношений Баку и Еревана не пошел на пользу армянскому премьеру – ему показалось, что он стал значимой фигурой и может диктовать свою волю.

В реальности Армения осталась слабейшим государством в регионе Южного Кавказа, и такие "дипломатические реванши", блокирующие мирный процесс, будут вести только к еще большему ослаблению республики.