Мелия согласился с перезагрузкой "Нацдвижения"

10 ноя. 14:10

Глава крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия согласился с проведением внутрипартийных выборов, на которых настаивает часть его однопартийцев, считающих, что действующий руководитель имеет серьезные проблемы с легитимацией.

"Хочу, чтобы все знали – я был, есть и буду готов принять участие в любых выборах, тем более во внутрипартийных выборах и тем более тогда, когда у меня накопилось немало, что сказать", - приводит его слова Sputnik Грузия.

Также он подчеркнул, что детали будет обсуждать партия, включая участие тех, кто совершил "очень поспешное заявление", у кого, как видно, "есть далеко идущие цели".