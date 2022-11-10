Tax Free введут для туристов в Узбекистане

10 ноя. 13:54

Система Tax Free для туристов начнет действовать в аэропортах пяти городов Узбекистана, такое сообщение распространила пресс-служба Государственного налогового комитета страны.

"С 1 января 2023 года в порядке эксперимента вводится система Tax Free по возврату иностранным гражданам сумм НДС, уплаченных ими при приобретении отдельных видов товаров у предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в Узбекистане", - сказано в Telegram-канале ведомства.

Все желающие туристы смогут вернуть НДС в течение трех месяцев после покупки при выезде из Узбекистана через международные аэропорты Ташкента, Самарканда, Бухары, Ферганы и Ургенча. Для этого им нужно будет обратиться к оператору системы, который будет работать в здании аэровокзала.

При этом покупка, подпадающая под систему Tax Free, должна стоить не менее миллиона сумов (около 5,5 тыс рублей).

"По итогам эксперимента с 2024 года пункты оформления возврата НДС будут поэтапно внедрены во всех международных аэропортах и вокзалах, а также пограничных пунктах пропуска Узбекистана", - пояснили в комитете.