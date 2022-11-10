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Юный водитель совершил ДТП и погиб в Атырауской области

Юный водитель совершил ДТП и погиб в Атырауской области

Подросток, управлявший авто, погиб, а четверо его пассажиров-ровесников госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Атырауской области.

"В Атырауской области на дороге возле села Жасталап несовершеннолетний водитель автомашины Toyota, не справившись с управлением, так как ему всего 14 лет, допустил опрокидывание. В результате мальчик погиб, а его четверо пассажиров, также подростков, госпитализированы", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

В настоящее время ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

 

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