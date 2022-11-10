Люди пострадали после вылета иномарки на тротуар в Ставрополе

10 ноя. 13:32

В результате вылета иномарки на тротуар в центре Ставрополя пострадали два человека, сообщает пресс-служба краевого УГИБДД.

ДТП произошло на перекрестке улиц Розы Люксембург и Комсомольской. Водитель "Гранты" ехал на красный свет. Он врезался в иномарку, и та по инерции вылетела на тротуар.

Водителям машин понадобилась помощь. Выяснилось, что их обоих уже привлекали за страсть к быстрой езде. В момент аварии оба автомобилиста были трезвыми. На водителя "Гранты" составлен протокол за проезд на красный свет.