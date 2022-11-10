В Баку опровергли сообщения Еревана о якобы обстреле армянских позиций

10 ноя. 13:31

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянского оборонного ведомства о якобы обстреле, совершенном ВС Азербайджана.

"Распространенная министерством обороны Армении информация о том, что 10 ноября в 10:30 подразделениями нашей армии якобы был открыт огонь, в результате чего получил ранение военнослужащий вооруженных сил Армении, не соответствует действительности", - подчеркнули в азербайджанском ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что азербайджанские подразделения не открывали огонь в данном направлении.