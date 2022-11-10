Греф: кризис сделал жизнь интересной, дальше будет еще интереснее

10 ноя. 13:07

Глава Сбербанка Герман Греф констатировал, что в настоящее время не наблюдается признаков окончания кризиса.

"У меня спросили, видим ли мы какие-то признаки конца кризиса. Я сказал, что не видно, по одной простой причине - конец всегда приходит незаметно. Поэтому в том кризисе, который случился, мы еще не осознаем и все те потери, которые понесли", - сказал он, выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

Греф подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на защите интересов незащищенных слоев населения. В то же время, по его словам, для всех остальных происходящее может стать огромным подарком. "Потому что есть мотивация жить, работать, творить и думать. И сейчас огромная мотивация, замешанная на наших условных рефлексах, жизнь стала более яркой, красочной и интересной. Похоже, в ближайшие годы она будет еще более интересной", - выразил мнение он.