Налоговая нагрузка у российских энергетиков в ближайшие годы будет больше

10 ноя. 13:01

Госдума России сегодня приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который увеличивает в 2023-2025 годах налоговую нагрузку на газовую, нефтяную и угледобывающую отрасли страны.

Документ предусматривает дополнительное изъятие у "Газпрома" в 2023-2025 годы по 50 млрд рублей в месяц, то есть суммарно 1,8 трлн рублей. Также он предполагает корректировку налоговой ставки при расчете НДПИ на природный газ с 1 января 2023 года, - передает РИА Новости.

До 34% вырастет и налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа, что также увеличит доходы федерального бюджета в 2023 году. Причем это касается организаций-производителей СПГ, которые до конца 2022 года осуществили экспорт хотя бы одной партии такого газа.

Предусмотренное законом повышение налоговой нагрузки на нефтедобывающие организации должно увеличить поступления в бюджет от НДПИ на нефть в 2023-2025 годах суммарно на 629 млрд рублей, а временное увеличение (с 1 января по 31 марта 2023 года) ставок НДПИ на все марки угля, кроме бурого, на 380 рублей за тонну даст бюджету дополнительно порядка 30 млрд рублей.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.