Набиуллина рассказала о темпах оттока наличных из России

10 ноя. 12:51

Банк России зафиксировал отток наличных в октябре на уровне 100 млрд рублей, это меньше пиковых показателей февраля-марта, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам в ходе форума Finopolis 2021/2022.

"Действительно, у нас был пик оттока наличных в феврале и потом сентябре-октябре. Но в целом отток наличных в сентябре-октябре был меньше, чем в феврале-марте. В сентябре, если не ошибаюсь, 500 млрд, в октябре - около 100 млрд руб. По первым данным ноября мы видим, что операции с наличными стали возвращаться в сезонную норму", - сказала глава ЦБ РФ.

Также отвечая на вопрос журналистов о том, пройдено ли «дно» российской экономикой или возможен новый спад, глава регулятора ответила, что не любит искать дно.