Новый Конгресс откроет Турции окно для диалога с США 

В ближайшее время не стоит ждать радикальных перемен в политике США по Турции, однако возвращение Республиканской партией большинства в Конгрессе позволит Анкаре вести диалог с Вашингтоном – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев, говоря о влиянии результатов промежуточных выборов в Конгресс США на турецко-американские отношения.

"Предпосылок для кардинальной смены политики США в отношении Турции нет, поскольку решающее слово по внешней политике остается за действующей администрацией, а она не сменится еще минимум два года. При этом важно, что республиканцы, хоть и более жесткие в своей позиции по Турции, склонны к ведению переговорам и сохранению контактов, какими бы ни были разногласия. Демократы ведут себя иначе: тот же президент Джозеф Байден какое-то время попросту избегал встреч с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поэтому можно предположить, что теперь со стороны Конгресса будут предлагаться какие-то шаги, которые могут Анкарой рассматриваться в качестве встречных", - пояснил Амур Гаджиев.

"При этом по основным вопросам быстро договориться все равно не удастся. Речь прежде всего о поддержке Вашингтоном сирийских курдов, прокурдских отрядов народной самообороны. Нет признаков, что в этом вопросе у властей США есть намерение отказаться от текущей политики. По проблеме дальнейшей милитаризации Греции американскими вооружениями подвижки тоже вряд ли будут. По другим темам, в частности, по выдаче Фетхуллаха Гюлена либо по включению Турции в проект по разработке и производству истребителей пятого поколения F-35, в конгрессе скорее всего останутся те же подходы, что и в Белом доме", - прогнозирует востоковед.

В то же время, возможен и тактический нажим на Анкару со стороны республиканского большинства в Конгрессе. "В перспективе возможны призывы к более жестким, "ястребиным" мерам в отношении Турции, вплоть до новых санкций. Ведь Турция не только отказывается присоединяться к антироссийским ограничениям, но и наращивает взаимодействие с Россией. Сейчас идет обсуждение создания на территории Турции газового хаба, на повестку дня вышел проект второй АЭС в Турции, который Анкара хотела бы реализовывать при поддержке РФ. Также Турция наращивает взаимодействие с ШОС и продолжает контакты с Россией по региональным вопросам", - перечислил Амур Гаджиев.

"Несмотря на претензии США и коллективного Запада в целом, Турция ведет свою политику так, как считает нужным, заботясь о собственных интересах прежде всего. Поэтому можно ожидать и требований нового Конгресса расширить санкции против Турции. Надо учитывать, что президентские выборы в Турции состоятся уже в июне 2023 года, и сейчас любые жесткие меры США будут более болезненными для Эрдогана. Такая ситуация чревата тем, что отношения между США и Турцией только ухудшатся. Будем надеяться, что в Конгрессе эти вопросы будут учитывать и прямые жесткие антитурецкие призывы не станут озвучивать", - заключил эксперт.