Госдума окончательно одобрила акциз на газировку

10 ноя. 12:33

Госдума приняла во втором и третьем (окончательном) чтениях закон об акцизе на сахаросодержащие напитки. Поправки в Налоговый кодекс были инициированы правительством РФ.

В редакции первого чтения предлагалось сделать такие напитки подакцизными уже с 1 января будущего года, ко второму чтению было решено отложить акциз до 1 июля.

"В целях обеспечения дополнительных доходов федерального бюджета для возможности выделения бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов на реализацию мероприятий федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" законопроект предусматривает признание подакцизным товаром сахаросодержащих напитков", - сказано в пояснительной записке.

Акцизы не будут распространяться на напитки брожения, квасы с 0,5%-1,2% этилового спирта, нектары, сокосодержащие напитки и морсы.

Ставка акциза составит 7 рублей за литр. Предполагается, что дополнительные доходы федерального бюджета составят порядка 35 млрд рублей в год