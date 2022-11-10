В Ингушетии будут бороться с бездомными животными по нормам ислама

10 ноя. 12:30

Отлов бездомных собак в Магасе будет совершиться в соответствии с требованиями закона и нормами ислама, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее в мэрии прошло совещание, на котором обсуждалась проблема безнадзорных собак. Несмотря на регулярный отлов, животные снова появляются в городе, на что часто жалуются горожане.

Глава столицы Усман Аушев поручил провести закупки, привлечь специалистов и отловить животных. Он добавил, что собаки подвергнутся стерилизации и вывозу "в надежное для них место". Жителей города попросили потерпеть - отлов уже начался.