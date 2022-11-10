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Под Волгоградом построят крупный комплекс по переработке ТКО

Под Волгоградом построят крупный комплекс по переработке ТКО

Крупный мусороперерабатывающий завод тонн планируют построить под Волгоградом до конца 2025 года, - сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

"В региональной территориальной схеме обращения с отходами учтено строительство мусороперерабатывающего комплекса мощностью обработки твердых коммунальных отходов (ТКО в 200 тыс т в год с объектом компостирования и захоронения. Сроки реализации проекта - 2023-2025 годы", - рассказал сотрудник ведомства, передает "Интерфакс".

Строительство комплекса планируется в Ерзовском городском поселении Городищенского района в 21 км от Волгограда.

"Завод будет построен с применением наилучших доступных технологий, направленных на комплексное предотвращение и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду", - добавил собеседник.

Объем инвестиций пока не утвержден, он будет определен по итогам разработки проектно-сметной документации, прошедшей экологическую экспертизу.

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