Под Волгоградом построят крупный комплекс по переработке ТКО

10 ноя. 12:29

Крупный мусороперерабатывающий завод тонн планируют построить под Волгоградом до конца 2025 года, - сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

"В региональной территориальной схеме обращения с отходами учтено строительство мусороперерабатывающего комплекса мощностью обработки твердых коммунальных отходов (ТКО в 200 тыс т в год с объектом компостирования и захоронения. Сроки реализации проекта - 2023-2025 годы", - рассказал сотрудник ведомства, передает "Интерфакс".

Строительство комплекса планируется в Ерзовском городском поселении Городищенского района в 21 км от Волгограда.

"Завод будет построен с применением наилучших доступных технологий, направленных на комплексное предотвращение и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду", - добавил собеседник.

Объем инвестиций пока не утвержден, он будет определен по итогам разработки проектно-сметной документации, прошедшей экологическую экспертизу.