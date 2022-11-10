Власти Дагестана объявили кампанию против придорожных торговцев

10 ноя. 12:17

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения раскритиковал глав муниципалитетов за бездействие в ситуации с незаконным размещением коммерческих точек на дорогах региона.

"На ваших глазах это все происходит, на территории ваших районов, а вы спокойно сидите там и смотрите и ищите крайнего, если какое-то ДТП произошло. Вы куда смотрите, когда дороги захватывают? Если хотят бизнес развивать, пускай развивают цивилизованно, а не на дороге!", – эмоционально обратился Абдулмуслимов к главам муниципалитетов, передает "АИФ-Дагестан".

Премьер поручил Минтрансу республики совместно с ФКУ Упрдор "Кавказ" провести анализ и подготовить доклад о ситуации с захватом дорог главе региона Сергею Меликову с предложением обратиться в прокуратуру для решения проблемы.

Напомним, речь на заседании шла о тех объектах предпринимательской деятельности, из-за которых существенно сужены дороги.