Кобахидзе: Европарламент считает Иванишвили гением

10 ноя. 12:15

Основатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", экс-преьмер Бидзина Иванишвили - гений, если следовать логике Европарламента. Об этом заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.

Ранее комитет по внешним связям ЕП принял отчет о выполнении грузинской стороной условий Соглашения об ассоциации с ЕС с компромиссными поправками. Тема санкций против Иванишвили уже упоминается, однако депутаты рекомендовали путем реформ урегулировать вопрос "чрезмерного влияния" личных интересов, особенно миллиардера, в политической, экономической и общественной жизни Грузии.

Прежде всего, Кобахидзе подчеркнул, что Иванишвили не финансировал ни "Мечту", ни какого-либо политика, правящая партия полностью самодостаточна - она существует на частное финансирование в виде пожертвований.

Что касается телефонной связи с Иванишвили, то председатель партии считает, что называть ее "олигархическим вмешательством и влиянием просто смешно".

"Бидзина Иванишвили должен благодарить каждого из этих одиозных депутатов Европарламента за то, что он был признан гением. Человек, который раз в месяц или в три месяца звонит премьеру или председателю партии и с помощью телефонных звонков контролирует и управляет всем государством… Это просто смешно", - цитирует политика Sputnik Грузия.