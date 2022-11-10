В Казахстане растут цены на железнодорожные перевозки

10 ноя. 12:06

В Казахстане отмечается рост цен на услуги пассажирского железнодорожного транспорта – он составил 19,6% за год, говорится в исследовании Energyprom.kz.

Проезд в пригородном поезде теперь обходится на 16,7% дороже, чем годом ранее, в плацкартном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения - на 20,6%, а в купейном вагоне - на 17,8%.

Самый заметный рост цен был зафиксирован в Шымкенте (на 56,3% за год), а также в Жетысуской (на 45%) и Алматинской (на 32,3%) областях, - передает "АиФ-Казахстан".

Наименьший рост цен наблюдался в Актюбинской (плюс 4,9%), Западно-Казахстанской (плюс 6,6%), Улытауской и Павлодарской (плюс 8% в каждом из регионов) областях.

За январь–сентябрь текущего года железнодорожным транспортом в стране перевезли 14,7 млн пассажиров - на 32,6% больше, чем годом ранее. Чаще всего поездами пользовались жители столицы.