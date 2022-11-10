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Греф рассказал, как санкции помогают развитию российских компаний

Греф рассказал, как санкции помогают развитию российских компаний

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что российским компаниям в условиях жестких санкционных ограничений рассчитывать не на кого, и это является большим драйвером для дальнейшего развития.  

«Оптимистами нас заставляет быть жизнь, потому что третьего не дано: либо ты оптимист, либо ты отправляешься на свалку истории. Поэтому у любого менеджера, у любого предпринимателя оптимизм является одним из необходимых профессиональных патронов в обойме. Если этого нет, про все остальное говорить не следует», - констатировал он, выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

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