Pfizer поднимает цену на свою вакцину

10 ноя. 11:58

Жители Европы возмущены заявлением компании Pfizer о повышении цены на вакцину против коронавируса, - пишет британская газета Daily Mail.

За таким решением не стоит ничего, кроме жадности компании, - уверены журналисты издания, с ними согласны и экономисты, убежденные в том, что многомиллиардные заработки, которые принесла вакцина компании-создателю, вполне позволяют не поднимать цены на этот препарат, по крайней мере, именно сейчас, во время энергетического кризиса, охватившего Европу, - передает "АиФ".

Как заявили в Pfizer, отпускная стоимость дозы вакцины вырастет до $130, хотя в прошлом году ее продавали по $19-30 за дозу, при этом ее производство обходится компании всего в $1,18 за дозу.

Небогатые европейцы окажутся заложниками ситуации – правительства не смогут субсидировать прививки, а позволить их себе сделать самостоятельно сможет далеко не каждый.

"Цена в $130 за дозу будет означать наценку более чем на 10000%. Это грабеж среди бела дня", – заявила аналитик Джулия Косги.