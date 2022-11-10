Лейла Алиева посетила Центр инклюзивного развития и творчества DOST

10 ноя. 11:57

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с работой Центра инклюзивного развития и творчества DOST, действующего при Минтруда и социальной защиты населения Азербайджана.

Лейла Алиева ознакомилась с работой, ведущейся в центре для развития талантов и способностей посещающих его, с выставкой из поделок и ходом учебного процесса, посмотрела спектакль "Предложение" по мотивам одноименной пьесы А.П.Чехова. В ней описаны проблемы общества, стремящегося выглядеть аристократично. Пять из семи главных ролей в спектакле-водевиле исполняют актеры с различными категориями инвалидности. Всего в постановке участвуют 23 человека.

Центр открылся в октябре прошлого года. Он был создан по инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Это крупнейшее инклюзивное пространство для творчества и развития, впервые на Южном Кавказе охватывающее разнообразные сферы.