Жительницы Кубани получили условные сроки за "платную" фиктивную вакцинацию

10 ноя. 11:45

Две работницы Темрюкской центральной районной больницы получили условные сроки за взятки, полученные за невыполненную вакцинацию от Covid-19, рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Женщины были признаны виновными в преступлениях по п. "а" ч.5 ст.290 УК РФ и приговорены к лишению свободы на 7 лет условно, с лишением права занимать должности специалистов со средним и высшим профессиональным образованием в здравоохранении в течение трех лет.

Уточняется, что терапевт и медсестра, получив деньги, не совершили инъекцию вакцины от COVID-19, но оформили необходимые документы и внесли заведомо ложные сведения в регистр привитых. В общей сложности женщин уличили в шести таких случаях, от каждого пациента они получили по 2 тыс рублей. Вакцины "Спутник V" фигурантки уничтожили.

Медики признали вину. Приговор в законную силу пока не вступил.