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В Израиле заявили о задержании  подозреваемых в терроре на Западном берегу

В Израиле заявили о задержании  подозреваемых в терроре на Западном берегу

Израильские военные задержали в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан пять человек, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности. 

"Подразделения Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной полиции провели ночью мероприятия по задержанию пяти подозреваемых в терроризме на всей территории Иудеи и Самарии", - сообщила  армейская пресс-служба.

Уточняется, что рейды проводились в крупных городах Калькилья и Хеврон, добавили в пресс-службе. Потерь с израильской стороны в ходе ночных операций нет, уточнили военные.

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