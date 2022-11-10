В Израиле заявили о задержании  подозреваемых в терроре на Западном берегу

10 ноя. 11:42

Израильские военные задержали в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан пять человек, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности.

"Подразделения Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной полиции провели ночью мероприятия по задержанию пяти подозреваемых в терроризме на всей территории Иудеи и Самарии", - сообщила армейская пресс-служба.

Уточняется, что рейды проводились в крупных городах Калькилья и Хеврон, добавили в пресс-службе. Потерь с израильской стороны в ходе ночных операций нет, уточнили военные.