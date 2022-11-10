Ереван послал Москве факельный месседж: "Прощай, немытая Россия!"

В преддверии визита в Армению президента России Владимира Путина в Ереване прошла антироссийская акция. Символика акции была подобрана самая провокационная – не просто митинг за разрыв российско-армянских связей, но факельное шествие, причем под оскорбительным лозунгом "Прощай, немытая Россия!".

Организаторы акции – прозападное объединение "Народно-демократический полюс", известное радикальным неприятием любых контактов Армении с Россией. Лозунг "Прощай, немытая Россия!" был озвучен одним из ее лидеров Ваге Гаспаряном ровно год назад, 9 ноября 2021 года, тогда же он провозгласил фундаментальную максиму НДП: "не было никакой дружбы между русским и армянским народами".

Скорее всего, и в том году, и в этом антироссийские акции были приурочены к годовщине подписания премьер-министром Армении Николом Пашиняном капитуляции в Карабахской войне. Радикалы из НДП обвиняют в разгроме армянских оккупационных сил освободительной армией Азербайджана именно Россию, которая, по их мнению, должна была воевать вместе с захватчиками против азербайджанских войск.

Впрочем, НДП обвиняет Россию во всем, что приходит в головы его членам, поскольку объединение создано с одной целью – служить каналом слива недовольства армянских элит в стране и за рубежом. Недовольства исключительно против России. Активность этих радикалов не раз вызывала вопросы у российских властей, включая МИД и посольство в Ереване, однако армянское руководство ответа не дает. Режим Никола Пашиняна не собирается сдерживать оскорбления в адрес Москвы и российского народа.

Поэтому подобные акции с лозунгами вроде "Россия, уходи!" и "Остановите агрессию России!" на армянском, русском и английском языке, сопровождаемые американскими и французскими флагами, стали в Армении, можно сказать, обыденностью. Однако вчерашнее шествие получило особый смысл.

Меньше чем через две недели, 22 ноября, в Ереван прибудет Владимир Путин. 23 ноября в столице Армении соберется саммит глав государств ОДКБ, но Путин прилетает на день раньше, чтобы провести переговоры с Николом Пашиняном (на них наверняка будут обсуждаться российско-армянские отношения и задачи армяно-азербайджанского урегулирования). Двухдневные зарубежные визиты российского лидера в настоящее время – редкость, они показывают наличие большой повестки дня в двусторонних отношениях, а значит, большое внимание, которое этой повестке уделяет Россия.

Однако у Еревана нет планов развивать и углублять отношения с Москвой. Напротив, режим Никола Пашиняна стремится всячески – по возможности с меньшими потерями для себя – отдалиться от России и податься на Запад, где у него налажены тесные связи с армянской диаспорой и властями во Франции и США. Просто так вырваться из сферы российского влияния Пашинян не может, ведь страны связывает слишком многое, и потому на официальных встречах он подчеркивает, что поддерживает политику России и лично Владимира Путина. Но покидая Сочи или Москву в очередной раз, он тут же отправляется сам или рассылает своих эмиссаров по западным странам.

А в Ереване между тем организуется очередная акция "Народно-демократического полюса". Не исключено, что вчерашнее факельное шествие – специально факельное, чтобы вызвать у Москвы ассоциации с нацистской символикой, – было репетицией такого же выступления в день прибытия Владимира Путина в Армению. Митинги против его присутствия в республике неизбежны, учитывая антироссийский настрой и властей, и оппозиции, вопрос лишь в том, решится ли Пашинян встретить президента России еще и с факелами.

НДП точно попробует еще раз попрощаться с Россией и еще раз назвать ее "немытой", это уже практически бренд антироссийского движения в Армении. Для провокаторов визит Путина – это лучшая возможность "помочь" Еревану поссориться с Москвой. Наибольшее беспокойство здесь вызывает то, что с недавнего времени акции радикалов стали увеличивать популярность среди населения. Летом им едва удавалось набирать несколько сотен человек, большей частью оплаченных. Сейчас стали собираться тысячи. По-видимому, политика властей Армении на отдаление от России начинает давать свои плоды.