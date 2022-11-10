Эрдоган: Анкара продолжает посреднические усилия по Украине

10 ноя. 10:42

Посреднические усилия Анкары по теме урегулирования украинского кризиса продолжаются, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В то же время турецкий лидер отметил, что конкретных сроков нет.

"Наши посреднические усилия продолжаются без перерыва. Конкретных сроков по переговорам, то, когда завершится эта ситуация, сейчас невозможно сказать. Последнее решение российской стороны по Херсону – положительный момент, значимое решение", - сказал он журналистам перед вылетом в Самарканд, где примет участие в 9-м саммите Организации тюркских государств.