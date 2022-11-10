Авария оставила без воды большую часть Тбилиси

10 ноя. 10:30

Серьезная авария произошла поздно ночью на центральном магистральном водопроводе Тбилиси, в результате большая часть жителей грузинской столицы осталась без воды. Об этом рассказали в Georgian Water and Power.

ЧП случилось в 01:00 ночи по местному времени (полночь мск), специалисты устраняли последствия аварии в течение всей ночи. На данный момент у небольшой части жителей столицы уже есть вода.

В компании предупредили, что до 15:00 водоснабжения не будет у жителей района Ваке-Сабуртало, Важа-Пшавела, проспектов Казбеги, Чавчавадзе, улиц Нуцубидзе, Гегечкори, Бараташвили, Делиси, Чиковани, Ониашвили, Кавтарадзе, Асатиани, Жгенти, Миндели, Маргиани, Чолокашвили и других улиц.

Пусты краны и у жителей поселения Вашлиджвари и Дигомского массива.

В GWP пояснили, что для остановки прорыва были перекрыты регулирующие засовы. После очистки дороги техгруппы компании начали ремонтировать поврежденный магистральный водопровод.