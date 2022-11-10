РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Авария оставила без воды большую часть Тбилиси

Авария оставила без воды большую часть Тбилиси

Серьезная авария произошла поздно ночью на центральном магистральном водопроводе Тбилиси, в результате большая часть жителей грузинской столицы осталась без воды. Об этом рассказали в Georgian Water and Power.

ЧП случилось в 01:00 ночи по местному времени (полночь мск), специалисты устраняли последствия аварии в течение всей ночи. На данный момент у небольшой части жителей столицы уже есть вода.

В компании предупредили, что до 15:00 водоснабжения не будет у жителей района Ваке-Сабуртало, Важа-Пшавела, проспектов Казбеги, Чавчавадзе, улиц Нуцубидзе, Гегечкори, Бараташвили, Делиси, Чиковани, Ониашвили, Кавтарадзе, Асатиани, Жгенти, Миндели, Маргиани, Чолокашвили и других улиц.

Пусты краны и у жителей поселения Вашлиджвари и Дигомского массива.

В GWP пояснили, что для остановки прорыва были перекрыты регулирующие засовы. После очистки дороги техгруппы компании начали ремонтировать поврежденный магистральный водопровод.

825 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version