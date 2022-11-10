Эрдоган: мы стремимся расширять круг друзей, а не врагов

10 ноя. 10:25

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию вокруг диалога с Ереваном, заявил, что Анкара стремится к расширению "круга друзей, а не врагов".

"Шаги Еревана в отношении Баку, окажут положительный эффект и на наши шаги", - приводит слова главы республики агентство "Анадолу".

Турецкий лидер также ожидает от Армении позитивных шагов на Южном Кавказе.

"Армянская диаспора, будь то во Франции или США, выступает против диалога "Турции и Армении", что оказывает негативное воздействие на процесс. На данный момент мы не видим достаточных шагов Еревана в вопросе нормализации связей с Анкарой и Баку", - добавил он.