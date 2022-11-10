Эрдоган отправился в Самарканд

10 ноя. 10:07

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вылетел с визитом в Самарканд, где примет участие в 9-м саммите Организации тюркских государств, сообщает Управление по связям Администрации президента Турции.

В рамках темы "Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему развитию и процветанию" будет создана площадка, на которой будут обсуждаться актуальные вопросы повестки дня организации.

Отмечается, что участники саммита рассмотрят шаги, которые будут предприняты для дальнейшего развития всестороннего сотрудничества между странами-членами ОТГ.

Также планируется принять важные решения, касающиеся функционирования и будущего организации, в частности "Стратегический документ".

Стоит добавить, что Эрдоган выступит на саммите 11 ноября. Кроме того, он проведет двусторонние встречи с главами стран-участниц.