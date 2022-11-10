Эрдоган оценил отношения с Путиным

10 ноя. 10:15

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил свои отношения с российским коллегой Владимиром Путиным как доверительные.

«Как я уже говорил, это лидерская политика. Мы осознали необходимость этого с господином Путиным. Мы не смогли бы этого сделать без того уровня доверия, который между нами есть. Уважение друг к другу побуждает нас предпринимать эти шаги», - сказал он в Анкаре перед вылетом в Узбекистан.

Далее Эрдоган отметил, что «солидарность между нами есть в области ядерной энергетики - возможно, будет предпринят ядерный шаг в Синопе - и шаги, которые мы предпринимаем в оборонной промышленности, также способствуют уважению друг к другу», передает ТАСС.