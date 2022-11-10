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Токаев поддержал боксера Айдоса Ербосынулы после его поражения

Токаев поддержал боксера Айдоса Ербосынулы после его поражения

Президент Казахстана направил телеграмму со словами поддержки боксеру Айдосу Ербосынулы, который показал на профессиональном ринге высокое мастерство и подлинное мужество. Об этом информирует пресс-служба президента. 

"Все казахстанские болельщики болели за Вас в поединке с кубинским боксером. Естественно, в условиях конкуренции бывают и победы, и поражения. Самое главное – это здоровье. Желаю скорейшего выздоровления", - говорится в послании.

Далее глава государства выразил уверенность в том, что после возвращения спортсмен продолжит вносить вклад в развитие отечественного бокса.

Ранее сообщалось, что бой Ербосынулы – Моррель прошел в рамках вечера бокса в Миннеаполисе (США) на арене The Armory 6 ноября. Бой завершился победой Морреля, который отправил соперника в нокаут. После боя боксер из Казахстана был госпитализирован.

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