Токаев поддержал боксера Айдоса Ербосынулы после его поражения

10 ноя. 10:06

Президент Казахстана направил телеграмму со словами поддержки боксеру Айдосу Ербосынулы, который показал на профессиональном ринге высокое мастерство и подлинное мужество. Об этом информирует пресс-служба президента.

"Все казахстанские болельщики болели за Вас в поединке с кубинским боксером. Естественно, в условиях конкуренции бывают и победы, и поражения. Самое главное – это здоровье. Желаю скорейшего выздоровления", - говорится в послании.

Далее глава государства выразил уверенность в том, что после возвращения спортсмен продолжит вносить вклад в развитие отечественного бокса.

Ранее сообщалось, что бой Ербосынулы – Моррель прошел в рамках вечера бокса в Миннеаполисе (США) на арене The Armory 6 ноября. Бой завершился победой Морреля, который отправил соперника в нокаут. После боя боксер из Казахстана был госпитализирован.