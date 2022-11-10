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Число беженцев по всему миру превысило 100 млн человек 

Число беженцев по всему миру превысило 100 млн человек 

Количество беженцев по всему миру достигло максимума со времен Второй мировой войны. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. 

Он подчеркнул, что сейчас идет один из самых драматичных периодов в истории всемирной организации. 

"Общее число беженцев и внутренне перемещенных лиц в мире уже достигло 103 млн человек. Это самое большое число со времен Второй мировой войны", - приводит слова Гранди ТАСС. 

Он добавил, что количество беженцев растет из-за войн, насилия, нарушений прав человека, изменений климата и ряда других факторов.

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