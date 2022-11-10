Число беженцев по всему миру превысило 100 млн человек 

10 ноя. 9:53

Количество беженцев по всему миру достигло максимума со времен Второй мировой войны. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Он подчеркнул, что сейчас идет один из самых драматичных периодов в истории всемирной организации.

"Общее число беженцев и внутренне перемещенных лиц в мире уже достигло 103 млн человек. Это самое большое число со времен Второй мировой войны", - приводит слова Гранди ТАСС.

Он добавил, что количество беженцев растет из-за войн, насилия, нарушений прав человека, изменений климата и ряда других факторов.