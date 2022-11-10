Иран объявил о создании первой гиперзвуковой баллистической ракеты

10 ноя. 9:50

Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил о разработке Ираном первой отечественной гиперзвуковой баллистической ракеты.

"Эта новая ракета пройдет через все системы проверки противоракетной обороны, и я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей", - цитирует его агентство Tasnim.

Он отметил, что ракета представляет собой решение по уничтожению противоракетных систем противника. По его словам, появление такого оружия является большим скачком в ракетном производстве.