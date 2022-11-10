Аэропорт "Шереметьево" предлагает снимать с рейса пассажиров с "лишней" ручной кладью

10 ноя. 9:49

"Шереметьево Хэндлинг" (обслуживающая компания аэропорта) предложила своим базовым авиакомпаниям снимать с рейсов пассажиров со сверхнормативной ручной кладью, соответствующее письмо было направлено перевозчикам 31 октября, передает "Коммерсантъ".

В документе предлагаются способы избежать задержек рейсов из-за переоформления ручной клади в багаж - такие риски в компании объясняют телеграммой Росавиации, в конце июля уведомившей аэропорты о необходимости повторного досмотра "лишней" ручной клади, которую надо сдать в багаж при посадке.

Кроме снятия пассажиров с рейса, "Шереметьево Хэндлинг" предлагает авиакомпаниям брать сверхнормативную кладь в салон на свое усмотрение или отправлять ее в багаже следующим рейсом.

Росавиация ссылается на приказ Минтранса №104, согласно которому повторный осмотр можно проводить только при "информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства". Если же пассажир задерживается из-за досмотра, то представители воздушной гавани и авиакомпании "принимают меры для его отправки очередным рейсом".

Согласно Воздушному кодексу (ст. 85), договор перевозки может быть назван расторгнутым только если пассажир отказывается от предполетного досмотра. В Технических инструкциях по безопасной перевозке опасных грузов ICAO (Doc 9284) поясняется, что если эксплуатант берет ручную кладь в грузовой отсек, он "должен получить от пассажира подтверждение", что в ней нет запрещенных предметов.