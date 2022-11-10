Энергосистема Дагестана полностью готова к зиме

10 ноя. 9:48

Компания «Россети» сообщила о полностью выполненной ремонтной программе в Дагестане в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, передает пресс-служба компании «Россети Северный Кавказ».

В свою очередь гендиректор компании Андрею Рюмин на встрече с главой Дагестана Сергеем Меликовым, сообщил в 2022 году «Россети» расчистили от растительности 125 га трасс ЛЭП, заменили и усилили почти 4,5 тыс опор ЛЭП, заменили 9,6 тыс изоляторов и отремонтировали 621 трансформаторную подстанцию в регионе.

Кроме того, стороны также обсудили реализацию поручений президента России, касающихся электроснабжения региона, включая консолидацию бесхозяйных электросетей и вопросы тарифного регулирования.