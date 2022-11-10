Греф: чистая прибыль "Сбера" по РСБУ за 10 месяцев превысила 50 млрд рублей

10 ноя. 9:29

Чистая прибыль "Сбера" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) с начала этого года превысила 50 млрд рублей, в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах форума Finopolis.

"По итогам 10 месяцев "Сбер" восстановил прибыльность. Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд рублей, а в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Далее глава госбанка сообщил, что бизнес показывает хороший рост: розничный портфель с начала года прибавил 9%, корпоративный вырос на 11,9% без учета валютной переоценки. "Ежемесячный объем выдач кредитов вернулся на докризисный уровень второго полугодия 2021 года", - сказал Греф.