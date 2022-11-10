Аренда жилья в Казахстане выросла больше чем наполовину

10 ноя. 9:29

В Казахстане серьезно выросла стоимость аренды благоустроенного жилья, - сообщили в пресс-службе Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Бюро национальной статистики.

Так, за год, с октября 2021 года, цены квартир вторичного рынка повысились на 27,1%, продажи нового жилья – на 16,6%, а арендная плата за благоустроенное жилье в октябре 2022 г. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 54,2%, - передает "АиФ-Казахстан".

Больше всего цены на первичном рынке жилья в годовом выражении выросли в Актобе - на 30,3%, в Усть-Каменогорске – на 26,3%, в Костанае – на 25,4%.

На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали Талдыкорган (44,6%), Семей (44%), Актау (43,3%), Актобе (42,4%), а на рынке аренды жилья – Алматы (89,7%), Караганда (64,2%) и Костанай (58,5%).