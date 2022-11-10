Израиль заявил о возможности нанесения удар по Ирану

10 ноя. 9:25

ЗАГ: Израиль заявил о возможности нанести удар по Ирану

Уходящий министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что его страна обладает возможностью нанесения удара по иранским ядерным объектам.

Однако, по его словам, новый израильский премьер Биньямин Нетаньяху, прежде чем приказать, должен "тщательно" рассмотреть этот вопрос.

"У Израиля есть возможность действовать в Иране. У нас есть готовность, возможности развития и долгосрочные планы. Нам нужно подготовиться к такой возможности, и нам также нужно будет очень тщательно рассмотреть этот вопрос, прежде чем действовать" - цитирует его JPost.

Уточняется, что такие приготовления стоят свыше семи млрд шекелей.