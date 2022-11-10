Выборы в США: республиканцы не добирают мест для контроля нижней палаты

10 ноя. 9:08

По предварительным данным, республиканцы лидируют на выборах в Палате представителей США с показателем 207 мест против 184 у демократов, однако для контроля над нижней палатой им необходимо 218 из 435 мест, - сообщается в Telegram-канале телеканала "Звезда".

В Сенате США, согласно предварительным результатам выборов, представители Демократической партии занимают 48 мест, Республиканской партии – 49. Для контроля нужно получить 51 место, - передает "АиФ".

Ранее республиканец, бывший президент США Дональд Трамп назвал промежуточные выборы в Конгресс США его личной большой победой, а демократ, президент США Джо Байден в свою очередь отметил, что вмешательств в прошедшие в США промежуточные выборы зафиксировано не было, а результаты голосования показали, что население страны разочаровано положением дел, особенно ростом цен и вопросами общественной безопасности.