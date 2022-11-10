Жители тбилисского района Исани проведут сутки без газа

10 ноя. 8:58

До 11 тысяч жителей тбилисского района Исани сегодня останутся без "голубого" топлива почти на сутки, - говорится в сообщении пресс-службы газораспределительной компании Tbilisi Energy.

Газ отключат сегодня с 22:00 до 10:00 11 ноября из-за включения нового газопровода в единую систему газоснабжения, это коснется жителей ряда многоэтажных жилых и частных домов, а также коммерческих и гражданских объектов, - передает Sputnik Грузия. Также подача газа будет временно прекращена Тбилисскому гуманитарному университету, Комплексному спортивному центру Исани-Самгори, а также находящимся на территории района детсадов, ресторанов, зданию полиции, плавательному бассейну "Олимпик", а также медучреждениям и аптекам.

Подача газа восстановится в период с 10:00 до 21:00 11 ноября. Новый газопровод значительно улучшит безопасное и беспрепятственное газоснабжение грузинской столицы.