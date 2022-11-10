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Жители тбилисского района Исани проведут сутки без газа

Жители тбилисского района Исани проведут сутки без газа

До 11 тысяч жителей тбилисского района Исани сегодня останутся без "голубого" топлива почти на сутки, - говорится в сообщении пресс-службы газораспределительной компании Tbilisi Energy.

Газ отключат сегодня с 22:00 до 10:00 11 ноября из-за включения нового газопровода в единую систему газоснабжения, это коснется жителей ряда многоэтажных жилых и частных домов, а также коммерческих и гражданских объектов, - передает Sputnik Грузия. Также подача газа будет временно прекращена Тбилисскому гуманитарному университету, Комплексному спортивному центру Исани-Самгори, а также находящимся на территории района детсадов, ресторанов, зданию полиции, плавательному бассейну "Олимпик", а также медучреждениям и аптекам.

Подача газа восстановится в период с 10:00 до 21:00 11 ноября. Новый газопровод значительно улучшит безопасное и беспрепятственное газоснабжение грузинской столицы.

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